مصر: دعوات لترشيد الإنفاق في ظل «ارتفاع للأسعار»

أكدت الحكومة المصرية مجدداً على «دعم الخبز، وتوفير احتياطي (آمن) من السلع واللحوم والدواجن». وسط دعوات إعلامية ورسمية بـ«ترشيد الإنفاق في ظل (ارتفاع للأسعار)». وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إلى أن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة جائحة (كورونا) برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خصوصاً القمح إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الأمر الذي أسهم في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة (كورونا) والأزمة الروسية – الأوكرانية».

يأتي هذا في وقت شدد منتدى «دندرة الاقتصادي» الذي عقد بإحدى المحافظات المصرية تحت عنوان «ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية»، في ختام فعالياته مساء (الجمعة) على ضرورة «ترشيد الاستهلاك وفقاً للاحتياجات الفعلية لمجابهة الأزمة الاقتصادية». فيما ركز مقدمون لبرامج «التوك شو» مساء (الجمعة) على الدعوة إلى «ترشيد الاستهلاك». وتحدث الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» مساء (الجمعة) عن «ضرورة شراء الأغراض الضرورية فقط».

والشهر الماضي أرسل مسؤولون وإعلاميون مصريون تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي».

وقال وزير التموين المصري في حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (السبت) إنه «بفضل وجود احتياطي استراتيجي من القمح في البلاد، ووجود الصوامع الجيدة في البلاد، كان ذلك حائط الصد خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية وعازلاً جيداً أسهم في قدرة البلاد على تلقي الصدمات سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت»، مشيراً إلى أنه «منذ بداية سبتمبر الماضي، تم صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين للمواطنين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر».

وزير التموين المصري أوضح أنه «تم الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش»، لافتاً أن «ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه»، مشيراً إلى أن «دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام»، مشدداً على أنه «رغم ذلك لا زيادة في أسعار الخبز».

وبحسب وزير التموين المصري فإن «بلاده لديها احتياطي من القمح 6.6 شهر»، و«لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة ولديها اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية».

في غضون ذلك، وجه وزير التنمية المحلية المصري، اللواء هشام آمنة، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير» في المحافظات المصرية، التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بتركيز تواجدها خلال الفترة القادمة في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجاً، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية».

وأوضح وزير التنمية المحلية في بيان السبت أن «المبادرة التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية».