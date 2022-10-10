أوسمة وأنواط عسكرية لـ 1719 ضابط وضابط صف في «الإطفاء»

بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنح أوسمة وأنواط الخدمة العسكرية ، اصدر سعادة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارا بمنح 1719 عسكري من الضباط وضباط الصف أوسمة الدفاع الوطني وأوسمة الواجب العسكري وأنواط الخدمة العسكرية التي تفضل بمنحها لهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الاعلى للقوات المسلحه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وذلك تقديراً لجهودهم وخدماتهم في مجال الدفاع الوطني وحماية الأرواح والممتلكات وبعد استيفائهم للشروط اللازمة لاستحقاق الأوسمة صدر الأمر الأميري السامي الخاص بهذا الشأن حسب درجاته على النحو التالي:

-وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء لعدد (24).

-وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد لعدد (490).

-وسام الدفاع الوطني من رتبة فارس لعدد (427).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى لعدد (223).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية لعدد (51).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة لعدد (71).

-نوط الخدمة الذهبي لعدد (164).

-نوط الخدمة الفضي لعدد (175).

نوط الخدمة البرونزي لعدد (94).