«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 42 درجة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبةالاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت إن الطقس خلال الليل مائل للحرارة إلى معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلىمعتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.

وأضافت أن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة 42 درجة للعظمى، و22 للصغرى.