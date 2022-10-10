محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 42 درجة

منذ 4 ساعات
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبةالاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت إن الطقس خلال الليل مائل للحرارة إلى معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلىمعتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.

وأضافت أن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة 42 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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