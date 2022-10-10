«البترول الوطنية»: توقف اضطراري بوحدات في «مصفاة الأحمدي»

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن تعرض عـدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقتها التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ونوهت الشركة إلى أنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكـن مـن إعـادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

وأكدت أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.