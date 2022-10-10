«البلدية»: رفع 26 عربة متنقلة و15 عربة آيس كريم في الجهراء

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء عدة جولات ميدانية بمناطق سعد العبدالله والقيروان والنهضة والصبية وكبد بمساندة أمنية من وزارة الداخلية لرفع كل ما يشوّه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق، حيث أسفرت الجولات عن رفع وحجز 26 عربة متنقلة و15 عربة آيس كريم وقد تم رفعها و إرسالها لموقع حجز البلدية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لأصحابها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة في كل المناطق بجميع المحافظات.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.