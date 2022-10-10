التضخم في مدن مصر يواصل رحلة الصعود مسجلاً 15% في سبتمبر

تسارع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والسجائر والتراجع السريع في العملة المحلية.

سجّلَت أسعار المستهلكين في مصر 15% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس، وعلى أساس شهريّ زاد التضخم بنسبة 1.6% من 0.9% في أغسطس، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت أرقام التضخم متوافقة مع تقديرات بنوك الاستثمار التي توقعت أن يتراوح بين 14.8% و15% على أساس سنوي.

يوسف البنا، المحلل المالي في «نعيم المالية» عزا مواصلة التضخم لمساره الصاعد إلى «ارتفاع أسعار الأغذية والسجائر».