الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 0.24 في المئة لمستوى 0.310 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.55 في المئة الى 0.301 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 2.31 في المئة إلى مستوى 0.343 والفرنك السويسري بنسبة 1.09 في المئة لمستوى 0.311 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.