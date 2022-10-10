الرئيس الأمريكي: الجانب الروسي يظهر مرة أخرى وحشيته المطلقة 

(كونا) – دان الرئيس الامريكي جو بايدن بشدة الهجمات الروسية التي استهدفت مناطق مدنية اوكرانية اليوم الاثنين.

وقال الرئيس بايدن في بيان له ان الجانب الروسي يظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب الرئيس فلاديمير بوتين غير الشرعية على الشعب الأوكراني.

واضاف «هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا دون سبب عسكري» مؤكدا ان هذه الهجمات تعزز التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب الاوكراني لأطول فترة ممكنة.

وأوضح «سنستمر الى جانب حلفائنا وشركائنا في الحاق الخسائر بروسيا بسبب عدوانها كما سنقوم بمحاسبة بوتين وروسيا على فظائعها وجرائم الحرب التي ارتكبت كما سنقوم بتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادهم وحريتهم».