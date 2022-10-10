العاشر من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – العاشر من أكتوبر..

1920 – وقوع معركة الجهراء بعد أن هاجم أربعة آلاف مقاتل من (جماعة الاخوان) القصر الأحمر في واحة الجهراء حيث تصدى لهم الشيخ سالم المبارك الحاكم التاسع للكويت بقوة قوامها 1500 كويتي وانتهت بهدنة بين الطرفين بعد ان علمت الجماعة بأمر المساعدات القادمة من أهالي الكويت.

1955 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بشأن فرض ضريبة دخل على الهيئات المعنوية التي تتعاطى التجارة أو العمل التجاري في الكويت.

1961 – تأسيس فرقة المسرح العربي تحت رعاية وزارة الشؤون وهي الفرقة الأولى التي تشارك فيها المرأة الكويتية.

2010 – منتخب الكويت الوطني للدراجات المائية يحصل على سبع ميداليات ذهبية وأربع فضيات وأربع برونزيات في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في ولاية (أريزونا) الأمريكية.

2014 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع بنين بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي للمساهمة في حماية الساحل الشرقي لمدنية كوتونو.

2021 – منتخب الكويتي للدراجات المائية يحصد 3 ميداليات ذهبية في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 والمقامة في ولاية (أريزونا) الأمريكية وينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية.