«الكهرباء»: فحص 3 محطات جديدة جهد 400 كيلو فولت بالمطلاع لتشغيلها

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قيام قطاع شبكات النقل الكهربائي خلال الفترة الحالية بفحص 3 محطات جهد 400 كيلو فولت بمنطقة المطلاع لربطها على الشبكة الكهربائية ضمن المرحلة الأولى لعملية إطلاق التيار الكهربائي في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الفرق الفنية تفحص تلك المحطات، ومن ثم تشغل المحطات جهد 132 كيلو فولت ضمن المرحلة الثانية لتشغيل الكهرباء بالمنطقة، ثم إجراء عمليات الربط للمواطنين في المناطق التي حصلت على تراخيص للبناء، لافتة إلى أن هناك اهتماما من الوزارة بسرعة ايصال التيار إلى تلك المناطق خلال تلك المرحلة، وفقاً لـ «الجريدة».

وبيّنت أن أعمال إيصال التيار الكهربائي في المطلاع كبيرة جدا، وتشمل بناء محطات وإيصال كيبلات كهربائية، وتلك الأعمال موزعة في مختلف المناطق بحسب الجداول الزمنية لتلك الأعمال، مشيرة إلى أن تشغيل المحطات الثلاث أمر مطمئن لأهالي المناطق التي حصلت على تراخيص بناء بالمدينة، ويؤكد حرص الوزارة على إيصال خدماتها إلى منازلهم دون تأخير.

وكانت الوزارة قد نجحت الأسبوع الماضي في إطلاق التيار في أولى المحطات جهد 400 كيلو فولت ضمن المرحلة الأولى لإطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلاع.