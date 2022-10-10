بوتين يحذر برد قاس على أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا

(كونا) – حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين برد “قاس وواسع النطاق” في حال واصلت السلطات الاوكرانية تنفيذ عمليات “إرهابية” في الاراضي الروسية.

ونقل التلفزيون الروسي عن بوتين قوله في كلمة أثناء اجتماع لمجلس الامن الروسي ان “القوات الروسية وجهت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وبرية وجوية فائقة الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في اوكرانيا”.

واضاف “إذا استمرت محاولات تنفيذ عمليات ارهابية في الاراضي الروسية فان روسيا سوف ترد بشكل صارم وواسع النطاق” مضيفا “يجب أن لا يساور أحدا الشك في ذلك”.

واتهم بوتين المخابرات الاوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي استهدف جسر القرم قبل يومين قائلا ” هذه عملية إرهابية موجهة لتدمير منشأة حساسة ومهمة في البنية التحتية الروسية”.

وقال ان “المخابرات الاوكرانية قامت بعدد من العمليات الارهابية باستهداف محطة الطاقة الكهربائية في اقليم كورسك ودمرت خطوط الضغط العالي في عدد من المناطق اضافة الى محاولة تفجير انابيب الغاز الروسية الخاصة بالسيل التركي بالإضافة إلى حرمان الروس من المشاركة في التحقيق الخاص بتفجير خطوط الغاز الدولية في عمق بحر البلطيق”.

واوضح ان “النظام في كييف وضع نفسه في مصاف أعتى الجماعات الارهابية الدولية” قائلا “لم يكن ممكنا تفويت هذه الجرائم تمر دون رد”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن في ال24 من فبراير الماضي عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف حماية السكان في دونباس.

ووقع بوتين وقادة اقاليم دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون اتفاقيات الانضمام الى روسيا الاتحادية في ال30 من سبتمبر الماضي صادق عليها لاحقا البرلمان الروسي بمجلسيه الدوما والفيدرالي.