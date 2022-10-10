بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 117.54 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 54ر177 نقطة ليبلغ مستوى 7003 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 47ر2 في المئة.

وتم تداول 9ر166 مليون سهم عبر 13805 صفقات نقدية بقيمة 1ر78 مليون دينار (نحو 6ر251 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 68ر103 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5271 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 93ر1 في المئة من خلال تداول 4ر60 مليون سهم عبر 3273 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار (نحو 3ر19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 46ر209 نقطة ليبلغ مستوى 09ر7831 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر2 في المئة من خلال تداول 5ر106 مليون سهم عبر 10532 صفقة بقيمة 72 مليون دينار (نحو 9ر231 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر120 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5415 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر2 في المئة من خلال تداول 7ر49 مليون سهم عبر 2437 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 08ر17 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (عقار) و(صلبوخ) و(أصول) و(المساكن) و(المعدات) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) و (استهلاكية) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (رمال) و(جياد) و(المركز) و(بيت الطاقة) و(أريد) من الأكثر انخفاضا.