اقتصاد

تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر يسجل 8.9 مليارات دولار

منذ 33 دقيقة
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(كونا) – ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 لتسجل نحو 8.9 مليارات دولار بمعدل نمو 71.4 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق له 2020-2021 في زيادة هي العليا منذ عشر سنوات.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم الاثنين أن ذلك جاء في تقرير استعرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي.
وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليارات دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق له 2020-2021 .
ونوه بأن ذلك يعد معدلا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار الى رتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل نحو 3.4 مليارات دولار «منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة».
وأضاف أن ارتفاع صافي الأرباح المرحلة جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار ليسجل نحو 4.9 مليارات دولار بمعدل نمو 11 في المائة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق.

منذ 33 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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