تشكيل مجموعة نيابية جديدة مكوّنة من 7 نواب

تشكّلت مجموعة نيابية جديدة مكوّنة من 7 نواب بهدف للتنسيق في القضايا المطروحة، ويضم التشكيل الجديد كل من النواب شعيب المويزري، فلاح الهاجري، حمد المدلج، عبدالله فهاد، سعود العصفور، أسامة الزيد، وشعيب شعبان.

وأصدرت المجموعة المشكلة بياناً صحافياً قالت فيه، إن الإعلان عن التشكيل الحكومي في الأسبوع الماضي كان مخالفاً لكل التوقعات ومخالفاً لما كانت تنتظره الارادة الشعبية التي عبرت عنه فـي يـوم 29-9-2022 والتي كانت تتوافق مع ماجاء في الخطاب السامي من خلال التأكيد على حسن الاختيار.

وأضاف البيان «وقد أدى الاعلان عن التشكيل المذكور إلى الاستياء الشعبي العارم والذي أعرب عنه الشعب وأغلب نوابه وأكدوا من جديد بوجوب احترام الارادة الشعبية من خلال مراعاة رئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته اختياراً مميزاً من الكفاءات المختلفة وغير المرفوضة شعبياً رغبة في الوصول إلى تعاون مثمر بين السلطتين من أجل المصلحة العامة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي».

وأكد موقعو البيان على «تقديرنا إعلان الحكومة عن مبادرتها لاعادة تشكيلها وبدء المشاورات الخاصة لاعادة هذا التشكيل الحكومي بما يتوافق مع الرغبة الشعبية ويراعى تطلعاتهـا ونؤكـد وجـوب مراعـاة كل الجوانب السياسية والدستورية والشعبية المتعلقة بتشكيل الحكومة وتجاوز الأخطاء التي نتجـت عن التوسع باستخدام الاجتهادات التي أدت إلى تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي مما يعد مخالفة صريحة تتعارض مع نص المادة 87 من الدستور وكان من الواجب على الحكومة احترام النصوص الدستورية والدعوة إلى عقد الجلسة الافتتاحيـة خــلال المدد الدستورية المتاحة».

