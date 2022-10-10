د.محمد الفيلي لـ«»: حسم مصير عضوية النائب مرزوق الخليفة في يد مجلس الأمة

• إذا اعتبر المجلس غيابه بدون عذر سنكون أمام نهاية العضوية والدعوة لانتخابات تكميلية

• حضور الخليفة الجلسة الافتتاحية جائز إذا وافقت إدارة السجن أو حال صدور عفو عنه

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن حكم محكمة التمييز اليوم بحبس النائب مرزوق الخليفة سنتين مع الشغل في قضية فرعية شمر لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية ولا على تشكيل مجلس الأمة 2022 .

وأوضح الفيلي في تصريح خاص لـ«» أن استمرار عضوية الخليفة سترجع إلى مجلس الأمة ، فإذا اعتبر المجلس غيابه عن حضور الجلسات بعذر تظل العضوية قائمة ، أما إذا اعتبر عدم حضوره للجلسات غياب بدون عذر سيكون الأمر هنا أمام فرضية نهاية العضوية وإعلان خلو مقعده النيابي ، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات تكميلية وإن كان هذا الامر سابق لأوانه ، وسيقرره المجلس لاحقاً .

وعن حضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول ، أكد د.محمد الفيلي أن حضور الخليفة للجلسة جائز إذا وافقت إدارة السجن على خروج الخليفة لحضور جلسة مجلس الأمة ، أو حال صدور عفو عنه .