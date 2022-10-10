مجلس الأمة

صالح عاشور: على الدولة الاستعداد للقادم الأسوأ حال توسع الحرب في أوروبا

منذ ساعة واحدة
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• متابعة الوضع العالمي باهتمام كبير.. وعدم الانشغال بهوامش الأمور

• تشكيل فريق عمل لوضع رؤيه استراتيجيه وتأمين ما نحتاجه 

أكد النائب صالح عاشور ضرورة التركيز على الوضع العالمي ومتابعة الحرب في أوروبا ، وتأمين ما تحتاجه الكويت .

وقال عاشور في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «علينا أن نتابع الوضع العالمي بإهتمام كبير ولا نشغل أنفسنا كثيرا بالهوامش من الامور وعلى الدوله أن تستعد للقادم الأسوأ فى حال توسع الحرب القائمه بأوروبا وتأمين ما نحتاجه ولا بد من فريق عمل لوضع روؤيه استراتيجيه ووضعها بيد القياده السياسيه لأخذ قرارات على مستوى التحديات القادمه».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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