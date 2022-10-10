صندوق الثروة السعودي يخصص 2.3 مليار دولار لرعاية كرة القدم

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن صندوق الثروة السيادية السعودي خصص 2.3 مليار دولار لصفقات رعاية كرة القدم الجديدة طويلة الأجل هذا العام، في إشارة إلى طموحات المملكة المتزايدة في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في أحدث بيان مالي له إنه أبرم اتفاقيات رعاية مع أندية كرة قدم متعددة تبلغ قيمتها 8.75 مليار ريال سعودي «2.3 مليار دولار» في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وتؤكد الصفقات كيف يوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أصولاً تحت إدارته تزيد على 600 مليار دولار، لتنويع اقتصاد البلاد.

وأكدت الصحيفة أن الزيادة الحادة في الإنفاق على كرة القدم من قبل السعودية تأتي بعد عام من شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد مقابل ما يزيد قليلاً على 300 مليون جنيه إسترليني، ومنذ الاستحواذ، أنفق المالكون الجدد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين وتعاقدوا مع مدرب رئيسي ورئيس تنفيذي جديد.

بينما تتجه المملكة العربية السعودية أكثر نحو كرة القدم، تستعد قطر المجاورة لاستضافة كأس العالم الشهر المقبل، وتمتلك قطر بالفعل وجودًا راسخًا في كرة القدم الأوروبية، فقد اشترت باريس سان جيرمان في عام 2011، والرئيس التنفيذي للفريق ناصر الخليفي، هو الآن رئيس اتحاد الأندية الأوروبية.

ومن المقرر أن تنمو الطموحات السعودية في كرة القدم أكثر، وفي أغسطس، حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباراة ملاكمة في جدة مع جياني إنفانتينو، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ومنذ ذلك الحين نمت التكهنات بأن المملكة العربية السعودية ستقدم ترشيحًا لاستضافة كأس العالم 2030، مع وصف مصر واليونان كشريكين محتملين في ترشيح من ثلاث قارات.

كما تركت المملكة العربية السعودية بصمتها في الرياضات الأخرى. وقد خصصت ما لا يقل عن ملياري دولار لـ LIV Golf ، وهي حلبة منافسة لجولة PGA ، واستضافت جدة أول سباق للجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية العام الماضي ، كجزء من التزام مدته 15 عامًا.