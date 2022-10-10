160 ألف مواطن ومقيم معرضون للإصابة بتليف الكبد خلال 10 سنوات

كشفت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش أن نحو 160 ألف مواطن ومقيم سيصابون بتليف الكبد في غضون 10 سنوات، بسبب نسب الإصابة بـ«تدهن الكبد» في البلاد.

وقالت الحشاش في تصريح صحفي إن مرض تدهن الكبد يصيب أكثر من 20 في المئة من سكان العالم، مشيرة إلى أنه قياساً على الإحصاءات العالمية فإن لدينا الآن من بين 4 ملايين نسمة 800 ألف شخص مصاب بتدهن الكبد، سيتطور المرض بعد مرور 10 سنوات لنحو 20 في المئة منهم ليصبح لديهم “تليف كبدي”، وهذه النسبة ستشكل نحو 160 ألفا.

ونصحت الحشاش، المرضى بضرورة الكشف المبكر عن مرض تليف الكبد، موضحة أن هناك تقنيات حديثة تساعد في هذا الكشف مثل جهاز «الفيرسكان»، وهو جهاز يستخدم في قياس نسبة تليف الكبد أو تندب الكبد من دون الحاجة إلى إجراء عينة، كذلك يقيس نسبة الدهون في الكبد، ومتابعتها.

وأشارت إلى أن جهاز«الفيرسكان» يستخدم تقنية متقدمة للغاية، فهو يقيس صلابة ومرونة الكبد في وقت قصير باستخدام الموجات فوق الصوتية بطريقة سريعة وغير مؤلمة، ومن دون أي تدخل إلى داخل الجسم، كما يفحص الجهاز منطقة الكبد التي تكون أكبر بمئة مرة على الأقل من عينة الأنسجة المأخوذة عن طريق خزعة الكبد، كما أنه يحسب معدل الدهون في الكبد بشكل أكثر دقة من جهاز السونار الاعتيادي، ومن دون ألم، لافتة إلى أن هذا الجهاز موجود في وزارة الصحة، والقطاعين العام والخاص وقد تمت الموافقة على الجهاز من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية في 2013.

وأوضحت أن تدهن الكبد هو السبب الأول لتليف الكبد وسرطان الكبد عالمياً، وليس في الكويت فقط، وسببه الأول هو السمنة.