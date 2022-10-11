البرلمان العراقي يحدد الخميس المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

(كونا) – حدد البرلمان العراقي الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد إخفاق ذلك عدة مرات واستمرار العراق في أزمة سياسية تشمل كذلك عدم التوافق على تسمية رئيس حكومة جديد.

وذكر مجلس النواب العراقي في بيان مقتضب أن رئيسه محمد الحلبوسي أعلن ان أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل الموافق ال13 من الشهر الجاري ستناقش بندا واحدا وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

واحفق مجلس النواب العراقي على مدار أشهر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للحضور لجلسة التصويت على خلفية الأزمة السياسية الخانقة والخلافات الحادة بين المكونات النيابية.