«الخارجية»: الكويت تدين الانتهاكات الجسيمة باقتحام المسجد الأقصى

‏أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للانتهاكات الجسيمة باقتحام المسجد الأقصى المبارك والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

‏وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات المرفوضة وتصاعد وتيرتها إضافة إلى استمرار فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، محذرةً من تبعات هذه الانتهاكات على الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.