محليات

«الخدمة المدنية»: بعض التخصصات لا يوجد لها احتياجات في سوق العمل الحالي

منذ 4 ساعات
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أكد مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية إيراهيم الهاجري، أنـه تـوجـد بـعـض التخصصـات التـي لا يوجـد لـهـا احتياجـات فـي سـوق العمـل الحالي؛ ومنها «الهندسة الصناعيـة، هندسة البترول، والتاريخ».
وأضاف الهاجري أن ديوان الخدمـة المدنيـة شـكـل فـريـق عـمـل لاستعجال التنسيق مع الجهات الحكوميـة لتزويد الديـوان بالاحتياجات الوظيفيـة مـن التخصصـات التـي تناسب طبيعـة عـمـل كل جهة حكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من الترشيحات مـن هذه التخصصات.
وأفاد الهاجري بأنـه فـي حالـة ترشيح كافة التخصصات الإداريـة مـن المسجلين بنظام التوظيـف المركزي فإن الديـوان قـد اعتمـد اسـتراتيجية جديـدة حـول إمكانيـة تحويـل تخصص آداب/تاريخ إلـى منسق إداري معاملات مما يساهم بسرعة ترشيح هذا التخصص للعمـل، ونتوقع أن يؤدي هذا الاجراء إلى إنهاء معاناة الانتظار لتلك الفئة خلال الاسابيع القادمة.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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