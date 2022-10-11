«الداخلية»: ضبط 90 كيلو غرام «شبو» كانت قادمة إلى البلاد عن طريق البحر

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات ،وفي ضربة جديدة لمهربي وتجار المخدرات الذين يستهدفون شباب الوطن بالسموم المدمرة ،اشرف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح على فك احراز حوالي 90 كيلو من مادة الشبو المخدرة كانت قادمة الى البلاد في طراد بطريقة مبتكرة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس والوكيل المساعد لشؤون امن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ومدير عام الادارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس.

وكانت المنظومة الرادارية التابعة للادارة العامة لخفر السواحل قد رصدت طرادا يدخل المياه الاقليمية وبعد تحديد موقعه تم توجيه قوة لاستيقافه وعلى متنه شخصين واثناء ضبطهما حاولا حرق الطراد الا انه تمت السيطرة عليهما ،وبتفتيشهم تم العثور على حوالي 90 كيلو من مادة الشبو المخدرة.

وبالتحقيق مع المتهمين ارشدا عن متهم ثالث (صاحب الشحنة) وتم ضبطه، وجاري تحويل المتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة عن تقديره لجهود رجال الامن المستمرة في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف ابناء المجتمع.

ونوه الى ان محاولات اغراق البلاد بهذه الافة أصبحت أكثر شراسة واحترافية، خصوصا في مجالي الترويج والتهريب، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ولن نتوقف حتى نقضي على هذة الآفة حماية لشباب الوطن.

وشدد الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح على بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا انه لاتهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.