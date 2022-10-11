مجلس الأمة

الصيفي: على «الخارجية» رفع السن للمتقدمين للتوظيف لإعلانها الأخير إلى 28 سنة 

منذ 46 دقيقة
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• من غير المقبول منع الكثير من خريجي العلوم السياسية والإعلام والتاريخ من التسجيل

• مراعاة وحسبان سنوات وباء كورونا وما نتج عنها من توقف التوظيف 

دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي وزارة الخارجية إلى رفع سن المتقدمين للتوظيف لإعلانها الأخير من 26 إلى 28 سنة .

وقال الصيفي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «على وزارة الخارجية إعادة النظر بخصوص إعلانها الأخير ورفع السن من 26 إلى 28 ..فمن غير المقبول منع الكثير من خريجي العلوم السياسية والإعلام والتاريخ من التسجيل دون مراعاة وحسبان سنوات وباء كرونا ممانتج عنه من توقف بكل مناحي الحياه وتوقف التوظيف».

منذ 46 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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