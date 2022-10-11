«النقد الدولي»: الكويت حققت «القفزة الأعلى» من حيث النمو المرتقب

أشار تقرير صندوق النقد الدولي الجديد، إلى أن الكويت حققت القفزة الأعلى من حيث النمو المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%، مقابل 5.7% كما في توقعات أبريل، التي صدرت خلال اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

بينما يُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، وكل من قطر والبحرين 3.4%.

رغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، بحسب الصندوق، إذ لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.