انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يتداول دون 96 دولاراً

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام مع تصاعد إصابات “كوفيد-19” في الصين وتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب «بلومبيرغ»، قالت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني في تعليق الثلاثاء إن نهج «صفر كوفيد» مستدام ويجب على الدولة الالتزام به لأنه أساسي لتحقيق استقرار الاقتصاد وحماية الأرواح، مما يشير إلى احتمالية استمرار ضعف طلب الصين على الطاقة مع ظهور آلاف الإصابات الجديدة بإقليم منغوليا الداخلية منذ بداية أكتوبر.

ويواصل الدولار الأمريكي الارتفاع وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من تكلفة شراء النفط وبالتالي يحد من الطلب على السلعة المسعرة بالدولار.

هذا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في شهري ديسمبر وفبراير على التوالي، بينما أعطى الاتحاد الأسبوع الماضي موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو بنحو 38 سنتًا إلى 95.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 0.54% أو 49 سنتًا إلى 90.60 دولار للبرميل.