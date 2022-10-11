بايدن يهنئ الرئيس اللبناني على انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود

(كونا) – تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن هنأه فيه على انتهاء المفاوضات التي جرت لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان الرئيس الامريكي اعتبر انها مجرد بداية لافتا الى الصعوبة التي اتسمت بها المفاوضات للتوصل الى الاتفاقية مؤكدا ان الاتفاقية ستساهم في تحسين حياة العديد من الاشخاص في لبنان وقد تطلبت الكثير من الشجاعة.

وأعرب عن امله في ان تحدث هذه الاتفاقية تغييرا جيدا في حياة الشعب اللبناني مشيرا الى انها فرصة لإعادة واستعادة الاستثمارات الاجنبية والخارجية التي يحتاجها لبنان.