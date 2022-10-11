مجلس الأمة

رئيس الوزراء يلتقي نواب «حدس» ضمن المشاورات السياسية مع الكتل النيابية

منذ ساعة واحدة
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التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بأعضاء مجلس الأمة عن الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، النواب حمد المطر وأسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي، ضمن المشاورات السياسية التي يقوم بها سموه قبل التشكيل الحكومي الجديد.

وقال النواب في بيان مشترك، «نقلنا في اللقاء حرصنا على التزام مواد ونصوص دستور دولة الكويت في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها في وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة».

«أشدنا باللقاءات النيابية الحكومية داعين لاستمرارها، بجانب المراجعة المستحقة لتشكيل حكومي لم يحقق آمال المواطنين وممثليهم المنتخبين، حيث نتطلع لحقبة جديدة ملؤها الإنجاز والتعاون».

«تقدمنا بمقترح الرؤية التنموية للحركة الدستورية الإسلامية، وتطرقنا لبرنامج الاستقامة والاستدامة الذي تبنيناه والنواب المعتصمين، وصلاحية أن تكون برنامج عمل مشترك للمرحلة القادمة، في قضايا الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها».

«قمنا بالتأكيد على أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح، لما لها من قيمة شرعية ووطنية كبيرة، ومنها العفو عن المشايخ الدكتور شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، بجانب ما يتعلق بالداعية حجاج العجمي وحقوقه المدنية والوظيفية، مع عموم المغردين والمهجرين، وإعادة الجنسية للمواطن أحمد الجبر، واستكمال إعادة الاعتبار عن المعفو عنهم لتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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