«كان»: تدريب 2254 من الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع مرضى السرطان

(كونا) – أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» عن تدريب 2254 من الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع مرضى السرطان وذويهم، ونشر التوعية الصحية اللازمة لهم لتخفيف العبء عنهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «كان» استشاري الأورام الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الحملة قامت بإعداد برنامج متكامل يقدمه أخصائيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريفاً حول مرض السرطان ومراحله ونسب انتشاره في الكويت والعالم.

وأضاف الصالح أنه تم أيضاً توضيح طرق التشخيص والعلاج وأهمية الكشف المبكر لرفع نسب التماثل للشفاء منه.

وبيّن أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لتواصلهم المباشر بالمرضى إذ يهيئهم هذا التدريب على تقديم معلومات صحيحة حول الأمراض السرطانية وتقديم إجابات علمية معتمدة من الأطباء المتخصصين.

وأكد أن عمل الطواقم التمريضية يأتي تنفيذا وتطبيقا للعلاجات الموصوفة من الأطباء لذا فهم يمثلون ركيزة مهمة في مرحلة علاج مرضى السرطان.