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مجلس الوزراء السعودي: مباحثات مع الكويت للتعاون في مجال السياحة

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أعلن مجلس الوزراء السعودي التباحث مع دولة الكويت في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى نتائج الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وينوّه بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة ( أوبك بلس ) في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.

ووافق مجلس الوزراء على أن تتحمل المملكة تكاليف الخدمات الإلكترونية -الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية- التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.  

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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