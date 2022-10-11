مجموعة الـ7: ناقشنا مع رئيس الوزراء «العفو الشامل» و«سحب الجناسي»

التقت مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، موضحةً أنها تطرقت لقضايا عدة خلال اللقاء، بينها التوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين وغيرها.

ونشرت المجموعة بياناً قالت فيه إنه «تـم اللقـاء صباح هذا اليـوم بيـن مجموعة السبعة بالإضافة إلى الأخ النائب عبدالله الأنبعي مع سمو رئيس مجلـس الوزراء بناء على دعـوة مـن سـموه وقـد تـم التطرق إلى عدة قضايا أثنـاء اللقاء وهي، رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسـلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحيـة والتعليميـة وغيرهـا مـن القضايا المعيشية، وقضايـا مـلـف العـفـو الشـامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسـي ومـلـف سـحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضيـة الحـقـوق المدنيـة للبـدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد».

وأضافت أن «سـمو رئيس مجلـس الـوزراء أكـد أثنـاء اللقـاء عـلـى التعاون والتوافـق مـع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء، كما أكد سموه على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بيـن مـا تراه الحكومة من دستورية الدعوة الى جلسة الافتتاح ومـا يراه النواب الحاضرون من وجـود

شبهة دستورية حول هذه الدعوة».

وتابعت «أما فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي فقـد تـم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزميـن ومـن تـدور حولهم شبهات، وقد تم التأكيـد مـن الجميع بأن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية».