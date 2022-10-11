اقتصاد

مدير «كوفبيك» في مصر: حريصون على تعزيز التعاون مع قطاع البترول المصري

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(كونا) – أكد مدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» في مصر محمد السرحان اليوم الثلاثاء حرص الشركة على تعزيز التعاون مع قطاع البترول المصري وتدعيم أنشطتها وأعمالها والعمل على التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السرحان لـ«كونا» على هامش لقائه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا بحضور سفير دولة الكويت لدى مصر والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم.
وأوضح السرحان أن اللقاء تناول بحث أنشطة شركة «كوفبيك» واستثماراتها والتحديات التي تواجه مشاريعها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والبحر المتوسط وسبل تطويرها وتدعيمها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الى أن ذلك يأتي في ظل النجاحات التي حققتها الشركة بمنطقة امتياز «جيسوم/ طويلة» في خليج السويس علاوة على وجود فرص واعدة في منطقة امتياز شمال «رأس كنايس» بالبحر المتوسط.
وأكد أن ما تحقق من نجاح مشترك في مشروع قطاع «جيسوم» بخليج السويس يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من النجاحات مشيدا بالتطور الكبير والجهود المبذولة لتطوير القطاع وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المستثمرة والتي تعد من أهم عوامل نجاح الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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