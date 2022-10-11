مقتل جندي صهيوني إثر إصابته في عملية إطلاق نار

(كونا) – أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي اثر اصابته في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة «شافي شمرون» غرب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم قوات الاحتلال في تصريح صحفي مقتضب ان الجندي الذي أصيب قرب مستوطنة «شافي شمرون» قُتل متأثرا بجراحه.

وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن فلسطينيا أطلق النار من مركبة مسرعة تجاه قوة عسكرية لدى حراستها مجموعة من المستوطنين عند مستوطنة «شافي شمرون» ما أدى الى اصابة الجندي الاسرائيلي في كتفه وتم نقله إلى المستشفى.