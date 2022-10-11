دوليات

مقتل جندي صهيوني إثر إصابته في عملية إطلاق نار

منذ 19 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي اثر اصابته في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة «شافي شمرون» غرب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم قوات الاحتلال في تصريح صحفي مقتضب ان الجندي الذي أصيب قرب مستوطنة «شافي شمرون» قُتل متأثرا بجراحه.
وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن فلسطينيا أطلق النار من مركبة مسرعة تجاه قوة عسكرية لدى حراستها مجموعة من المستوطنين عند مستوطنة «شافي شمرون» ما أدى الى اصابة الجندي الاسرائيلي في كتفه وتم نقله إلى المستشفى.

منذ 19 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بعد خطة السلام في أوكرانيا.. ماسك يقدم مقترحاً لحل أزمة الصين وتايوان

منذ يومين

الرئيس التونسي: لا إقصاء لأحد في الانتخابات.. ومن يريد المقاطعة فهو حر

منذ 4 أسابيع

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى 13 قتيلاً

منذ 4 أسابيع

الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكاً» من أجل السلام

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى