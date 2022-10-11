مهندس التحوّل من الروبية إلى الدينار فخري شهاب.. في ذمة الله

توفي اليوم الخبير الاقتصادي مهندس التحوّل من الروبية إلى الدينار فخري شهاب.

شهاب ولد في البصرة، وشد رحاله بعدها إلى لندن ليحصل على الدكتوراه من جامعة أوكسفورد ويدرس فيها، وحصل على الجنسية الكويتية في عام 1959.

ورافق فخري شهاب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وعمل في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ثم مستشاراً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشاراً اقتصادياً للحكومة الكويتية، وكان حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي اقتصادياً، وعضواً في مجلس النقد، ومستشاراً لحكومة بنما، ومستشاراً لشركة «متسوي» اليابانية في طوكيو ولندن.