مجلس الأمة

نواب «التآلف» لرئيس الوزراء: مراعاة مخرجات الانتخابات في التشكيل الحكومي

منذ 3 ساعات
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قال النائب أحمد لاري إن نواب «التآلف الإسلامي»، الذي يضم أحمد لاري ود. خليل أبل وهاني شمس التقوا، صباح اليوم الثلاثاء، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، لافتا إلى أن الحديث دار حول أهم المستجدات على الساحة المحلية وأهمية تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها عملاً بنص الدستور.

وأضاف لاري: «ساد الاجتماع جو من الاهتمام في دفع الأمور نحو الاستقرار والعمل لتحقيق تطلعات المواطنين»، لافتاً إلى أنه «حول التشكيل الحكومي تم التأكيد على ضرورة مراعاة مخرجات الانتخابات في التشكيل الحكومي».

وتابع: «تم التطرق لقضايا مثل العفو الخاص والكويتيين البدون والجناسي المسحوبة وأهمية العدالة في المناصب والتعيينات».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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