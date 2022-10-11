نواب حضروا إلى مجلس الأمة في اليوم المفترض للجلسة الافتتاحية

حضر عدد من النواب إلى مبنى مجلس الأمة، في اليوم المفترض للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر ، والذي تم تأجيل انعقادها إلى الثامن عشر من أكتوبر الجاري .

وحضر النواب شعيب المويزري وأسامة الزيد ود.مبارك الطشة وسعود العصفور وغيرهم من النواب إلى المجلس .

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قد أعلن صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ، وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور .