اقتصاد

وزير الخارجية السعودي: قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج.. اقتصادي بحت

منذ ساعتين
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان؛ إن قرار «أوبك بلس» اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء، مضيفاً «دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب».
وتابع قائلاً: «دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك+»، موضحاً أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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