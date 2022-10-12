«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بـ500 ألف برميل يومياً في 2022

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميًا بـ 500 ألف برميل يومياً في 2022.

وتوقعت في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن ينخفض نمو الطلب على النفط عالميًا إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.

وقالت أوبك إنها تتوقع أن تنمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 1.9 مليون برميل يوميًا في 2022، على أن تنخفض توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في 2023.

وخفضت أوبك من توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 200 ألف برميل يوميًا في 2022 وكذلك نمو الطلب في 2023 بـ 300 ألف برميل يوميًا.

كما خفضت أوبك من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2022 ونمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% في 2023.