إغلاق خط أنابيب نفط بين روسيا وألمانيا.. بعد اكتشاف تسرّب

أغلق أحد خطّي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرّب في بولندا، حسبما أعلنت شركة «برن» (PERN) البولندية المشغّلة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان إنّ «أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي. توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور. الخط 2 يعمل بشكل طبيعي»، موضحة أنّ التسرّب اكتُشف مساء الثلاثاء.

ودروجبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم «بيرن» أنّ «هذا الجزء من خط أنابيب النفط الرئيسي ينقل النفط الخام إلى مصفاتين ألمانيّتين هما +بي تسي كا رافينري شفيدت+ و+توتال رافينري ميتلدويتشلاند+ في شبيرغاو».

وقالت كاتارزينا كراسنسكا لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «إجراءات الإغاثة جارية. جميع الأجهزة موجودة في الموقع».

وحصل التسرّب قرب قرية زوراوفيتشي التي تقع على مسافة 180 كيلومتراً غرب وارسو.

وبدأ العمل بخط الأنابيب دروجبا الذي يعني اسمه «صداقة»، في بداية التسعينات ويمتد اليوم على شبكة طولها 5500 كيلومتر، وينقل النفط من جبال الأورال إلى مصافي التكرير في بولندا وألمانيا.

وينقل فرع آخر من خط «دروجبا» النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.