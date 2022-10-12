دوليات

استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات قرب مدينة الخليل

منذ 24 دقيقة
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(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء استشهاد شاب فلسطيني واصابة اخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم العروب في شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي ان الشاب أسامة محمود عدوي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي اثر اصابة في البطن بمخيم العروب بشمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من المتظاهرين الفلسطينيين على مدخل مخيم العروب أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتظاهرين ما ادى إلى إصابة الشهيد عدوى بعدة رصاصات في البطن تم نقله على اثرها الى احد المراكز الطبية القريبة فيما أصيب شاب اخر برصاصة في القدم.

منذ 24 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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