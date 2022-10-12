استنكار نيابي لبيان جامعة الكويت: مرفوضٌ وغير لائق

واجه بيان جامعة الكويت بشأن وفاة طالبة كلية العلوم بجامعة الشدادية، موجة غضب نيابية، حيث أعرب عددٌ من النواب عن استنكارهم للبيان واعتباره غير لائق.

وقال النائب أسامة الشاهين عبر حسابه في تويتر، «أعزي ذوي الفقيدة الفاضلة، وكافة منتسبي ومنتسبات جامعة الكويت، المصاب جلل والتعزية واجبة، وبيان الإدارة الجامعية مرفوض وغير لائق، سحبه واستدراكه واجب».

واستنكر النائب حمد المطر بيان الإدارة الجامعية بعد حادثة سقوط طالبة بكلية العلوم، مضيفاً «كان يجب على الإدارة الجامعية أن تشكل لجنة تحقيق وتتأكد من الكاميرات وشهادة الطلبة قبل أن تصف الحادثة بوجود شبهة انتحار ولم تراعِ شعور أسرتها الكريمة».

من جانبه، أكد النائب حمد المدلج أن إدارة جامعة الكويت تعدّت في بيانها كل حدود اختصاصها، فلا احترام لجهات التحقيق، ولا تقدير لخصوصية أسرة الطالبة، عليهم سحب البيان و تقديم الاعتذار الآن».

وأوضح النائب شعيب المويزري أن بيان جامعة الكويت يثبت فشل الادارة الجامعية وانعدام بصيرة من أصدره ولا يمكن السكوت عن هذه الكارثة، مضيفاً «يجب فتح جميع الملفات المتعلقة في هذه الجامعة».

بدوره، قال النائب هاني شمس «نستنكر بيان جامعة الكويت بخصوص حادثة طالبة كلية العلوم وعلى مدير الجامعة التحلي بالشجاعة والاعتذار لأسرة الفقيدة والشعب الكويتي وتقديم استقالته».

وكانت جامعة الكويت أصدرت في وقت سابق بياناً حول حادثة سقوط طالبة داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي أدى إلى وفاة الطالبة في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها، وبينت تحريات المباحث الأولية إلى وجود شبهة انتحار.

فيما أعلنت النيابة العامة تلقيها بلاغاً من مخفر شرطة ضاحية عبدالله المبارك بعد عصر اليوم الأربعاء، يفيد بسقوط طالبة من علو بكلية العلوم في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ووفاتها بعد نقلها إلى مستشفى الفروانية لمحاولة إسعافها، مؤكدةً أنها مازالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق وصولاً لكيفية وسبب حدوث الواقعة.