«الأشغال»: إنجاز 68% من محطة معالجة مياه الصرف في أم الهيمان

كشفت مصادر في وزارة الأشغال العامة عن إنجاز 68 بالمئة من أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان، والمقدّر أن تقوم بمعالجة مياه الصرف بطاقة استيعابية مبدئية قدرها 500 ألف متر مكعب يومياً.

وتشمل أعمال المشروع إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية، وستكون محطة معالجة الصرف الصحي قابلة للتوسعة في المستقبل بنحو 200 ألف متر مكعب في اليوم، لتصل طاقة المحطة الاستيعابية من مياه الصرف إلى 700 ألف متر مكعب يوميا.

ويهدف المشروع إلى تطوير مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، نظرا للحاجة الملحة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة حالياً في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى توسعة شبكات نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المتدفقة من محطة الصرف الصحي التي تم معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب، إضافة إلى تخفيف التأثيرات السلبية على البيئة.