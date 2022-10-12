دوليات

الجبير: بيع الأسلحة إلى السعودية يخدم مصالح واشنطن والممكلة معاً 

منذ 19 دقيقة
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، إن بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء التصريح رداً على سؤال عن الخطر الذي يحف المطالبات من قبل بعض أعضاء الكونغرس بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة.
وأكد الجبير في مقابلة مع CNN، أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ ثمانية عقود.
وأضاف: «لقد كانا شريكين وثيقين للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن المنطقة، وكانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأضاف: «نتطلع إلى استمرار هذه العلاقة على مدى العقود الثمانية القادمة».

منذ 19 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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