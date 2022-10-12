الخالد عقب لقاء رئيس الوزراء: ضرورة وجود برنامج حكومي فاعل

التقت النائب عالية الخالد بسمو رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف اليوم .

وقالت الخالد عبر حسابها في موقع تويتر «تشرفت صباح هذا اليوم بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، وتم التاكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للاداء، واهمية انشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية.

وأضافت «أشكر سموه على وقته وحسن استماعه وحرصه على التواصل الشفاف».

هذا ويجري سمو رئيس الوزراء عدداً من الاجتماعات التشاورية مع عدد من النواب للاستماع لآرائهم قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد .