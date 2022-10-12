محليات

«الهيئة الخيرية» توقع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر التركي في مجال رعاية اللاجئين

منذ ساعتين
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(كونا) – وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع منظمة الهلال الأحمر التركي وذلك للتعاون في مجال رعاية اللاجئين.
وقال المدير العام للهيئة بدر الصميط في كلمة ألقاها خلال التوقيع إن الجمهورية التركية ومنظماتها الإنسانية تقوم بدور مهم في مجال رعاية واستقبال اللاجئين مثمنا دورها في هذا الجانب وخصوصا برعاية اللاجئين العرب من الأشقاء السوريين.
وذكر الصميط أن الهلال الأحمر التركي من المنظمات العريقة في مجال العمل الإنساني مبينا أن الشراكة معها تعد قيمة مضافة للهيئة لتحقيق الأهداف المنشودة في العمل الإغاثي والإنساني.
من جهته أوضح المدير العام لـ«الهلال الأحمر التركي» الدكتور إبراهيم آلتان في تصريح لـ«كونا» إن الهيئة الخيرية مشهود لها في العمل الإنساني مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي تحقيقا للمعايير والأهداف الإنسانية في العالم الإسلامي.
وأعرب آلتان عن أمله في توثيق هذه الشراكة مع الكويت في الأعمال الإغاثية والتنموية تجاه اللاجئين داخل تركيا وذلك عبر إنشاء 21 مركزا اجتماعيا لخدمتهم في مجال تعلم اللغة والتدريب المهني والتوجيه والدعم النفسي.
يذكر أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية انطلقت كفكرة وقفية عالمية قبل حوالي 40 عاما واتسع نشاطها الإنساني والتنموي حتى غطى أكثر من 80 دولة حول العالم ولها 10 مكاتب خارجية في الدول الأشد حاجة و18 فرعا محليا موزعة على محافظات الكويت. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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