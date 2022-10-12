بوتين: روسيا ستُبقي معدلات تصدير وإنتاج النفط عند المستويات الحالية حتى 2025

(رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا تعتزم إبقاء معدلات إنتاج وصادرات النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025، مضيفا أن موسكو لن تتخلى عن مكانتها الرائدة عالميا في سوق الطاقة العالمية رغم العقوبات الغربية.

وأشاد بوتين أيضا بمجموعة أوبك+، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وقال إن روسيا تعتزم مواصلة العمل مع منظمة أوبك التي تقودها السعودية.

وقال بوتين إنه لا ينبغي “تسييس” قضية الطاقة المتجددة، واتهم الاتحاد الأوروبي بتقليل الاستثمار في النفط والغاز.

وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روسيا، أضاف بوتين إن موسكو لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا واتهم الاتحاد الأوروبي بالترويج للطاقة الخضراء على حساب تطوير قطاع النفط والغاز.

وأضاف بوتين أن التسريبات الكبيرة التي وقعت فجأة في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي “عمل إرهابي دولي”.

وقال بوتين إن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي وصفتها الحكومات الأوروبية والغربية بأنها تخريب، تشكل “سابقة خطيرة”.