جنان بوشهري: طريق «التعاون» أساسه الإصلاح ومواجهة الفساد

التقت النائب د.جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وذلك في إطار لقاءات سموه مع أعضاء مجلس الأمة.

وقالت بوشهري، في بيان صحفي، إنها طرحت عدداً من النقاط والموضوعات خلال اللقاء، ومنها، «الوضع السياسي»، إذ أكدت أن إجراءات تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة خالفت نص الدستور، وبينت أن عدداً من وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لا علم لهم بهذا المرسوم ولم يعرض عليهم، وهو ما يشكل سابقة تتعارض مع توجهات إصلاح مؤسسة مجلس الوزراء.

وأوضحت أنها أبلغت رئيس الوزراء، بأن التعاون بين السلطتين، يعد هدفاً نسعى له ونؤكد عليه لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية، شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون.

وفيما يتعلق بـ«مواجهة الفساد»، أفادت بوشهري بأنها ذكرت لرئيس الوزراء أن التحول الحكومي الرقمي أحد أدوات مواجهة الفساد الإدارى والمالي، والخطوات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة، وهي بعيدة عما وصلت له دول العالم.

وبشأن «البناء الاقتصادي»، فقد أكدت بوشهري لرئيس مجلس الوزراء ضرورة إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير لا سيما وأنه كان في مراحله الأخيرة لتوقيع مذكرة تشغيله، ليكون نواة مدينة الحرير التي ستشكل نهضة جديدة للدولة، وتعزز من الوضع الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر خلق فرص وظيفية وتجارية واستثمارية لهم.

وعن «تطلعات المواطنين»، نقلت بوشهري إلى النواف، تطلعات المواطنين وآمالهم للمرحلة القادمة في كافة المناحي، وهي لاشك مسؤولية مشتركة تبدأ من الحكومة بتقديم القوانين التي تخدم المواطنين وتنتهي لدى مجلس الأمة لإقرارها.

وفي ملف «الحريات العامة والخاصة»، نوهت بوشهري إلى دور الحكومة الرئيسى في حماية حريات المواطنين المسؤولة، بكافة أشكالها، وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف سياسي، وضرورة تعديل بعض التشريعات لمزيد من الحريات بما يتوافق مع التوجيه الدستوري.

وفي ختام، بيانها توجهت بوشهري بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على تأكيده على أهمية المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، متمنية له التوفيق في تشكيل فريقه الوزاري واختيار الكفاءات التي تسعى للعمل وخدمة الوطن والمواطنين.

وشددت على أن طريق التعاون أساسه الإصلاحات ومواجهة الفساد، وتحقيق تطلعات المواطنين، وهي المسطرة التي تحدد العلاقة بين السلطتين.