جون بولتون: أميركا قد تغتال بوتين إذا لجأ لاستخدام النووي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، إن الولايات المتحدة قد تغتال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، محذراً من أن الخطوة بمثابة توقيع على مذكرة انتحاره.

وأضاف في مقابلة أجرتها محطة «إل بي سي نيوز» الإذاعية البريطانية: «إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه في حال أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره»، مضيفاً: «أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذا وقع تحت ضغط ظروف قاسية».

وتابع: «يمكنك أن تسأل قاسم سليماني في إيران عما حدث، عندما قررنا أن شخصاً ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة»، إذ قتل سليماني بغارة أميركية في بغداد في عام 2020.

وأضاف: «أعتقد أنه في أي وقت نفكر فيه في استخدام محتمل للأسلحة النووية، فإنه يتعين علينا أن نحمل الأمر على محمل الجد، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية بهذا الخصوص».