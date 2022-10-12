روسيا تقصف زابوريجيا بعد تجدد الضربات الصاروخية على أوكرانيا

استهدفت القوات الروسية منطقة زابوريجيا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» عن حاكم المنطقة أوليكسندر ستاروخ. ولم تردْ بعدُ معلومات عن إصابات أو أضرار، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 28 صاروخاً، وأكثر من 15 طائرة مسيرة على أوكرانيا، أمس الثلاثاء.

وأضاف، في كلمته المسائية اليومية، أن القوات المسلّحة الأوكرانية اعترضت 20 صاروخاً وأسقطت «كل الطائرات المسيرة تقريباًۚ».

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، لشبكة «سي إن إن»، إن روسيا قصفت حوالي 30 % من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر.

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تستهدف فيها روسيا بشكل كبير البنية التحتية للطاقة».

يأتي هذا بعد أن أطلقت روسيا صواريخ مجدداً واستخدمت طائرات قتالية دون طيار لقصف العديد من المناطق في أوكرانيا، أمس، بعد أن نفذت قصفاً مكثفاً قبل يوم واحد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، بالإضافة إلى ضرب بنية تحتية حيوية، الأمر الذي استتبع إدانة دولية.