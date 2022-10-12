سمو الأمير يعزي بوفاة د. فخري شهاب

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- د. فخري شهاب، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د. فخري شهاب، مستذكراً سموه مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته في وضع أطر النظام الاقتصادي في البلاد، لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- د. فخري شهاب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- د. فخري شهاب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم.