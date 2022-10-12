فرق الإطفاء أخمدت حريق عمارة ومركبة في حولي

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت صباح اليوم الأربعاء من إخماد حريق اندلع في عمارة بمنطقة حولي ، واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز حولي والسالمية وتبين عند الوصول للموقع بان الحريق مندلع في مهملات بمواقف العمارة ومركبة وممتد الى الواجهة الخارجية للعمارة وقد باشرت الفرق بإخلاء العمارة من السكان وتمكنت من اخماده دون وقوع أي إصابات.

هذا وقد حضر إلى الموقع ضباط ادارة تحقيقات الحوادث وضباط قطاع الوقاية للوقوف على أسباب الحريق والكشف على الاشتراطات الوقائية.